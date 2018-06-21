"عمال مصر" يبحث آخر استعدادات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام

كتب محمود راغب

تنتهى غدا الجمعة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية من قبول أوراق مجالس إدارات النقابات العامة الـ 27 ، كما تستعد اللجنة لقبول أوراق المرشحين لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة، بعد غد السبت، التى تشمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتى ستجرى يوم 27 يونيو الحالى.

ومن جانبها عقدت اللجنة المشكلة للتوافق على اختيار وتسمية أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد العام وأعضاء ومجلس الإدارة أول اجتماع لها ظهر اليوم بحضور الأطراف المعنية.

وفى أول اجتماع لتشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالمرافق، شدد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة على أهمية التنسيق والتواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لكونه الراعى الأول للعاملين الأعضاء فى النقابة بقطاعات الإسكان والمجتمعات العمرانية ومياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا على التواصل مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الرعاية لجميع العاملين بالقطاع الذين يساهمون فى اقامة البنية التحتية للمشروعات العملاقة.

وفى النقابة العامة للعاملين بالاتصالات شدد ابراهيم هيكل رئيس النقابة المنتخب على أهمية التواصل مع الإدارة التنفيذية لتحقيق مطالب العاملين والمساهمة فى رفع كفاءاتهم فى العمل معلنا انشاء منتدى للحوار النقابى بين الخبراء وقدامى العاملين للاستفادة من خبراتهم فى كافة الأنشطة النقابية والعملية.

وأكد على عبد الباسط رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية فى اول تصريح له على اهمية التواصل مع أجهزة وزارة الصحة والتعاون مع منظومة مقدمى الخدمة لتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين، مشددا على أهمية عقد اجتماع مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبحث خطة العمل المستقبلية للنقابة العامة والتى تستهدف التواصل مع أجهزة الوزارة لتحقيق العدالة والمساواه بين جميع العاملين.