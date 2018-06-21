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عبور 250 سفينة قناة السويس بحمولة 16.3 مليون طن خلال 5 أيام

الخميس، 21 يونيو 2018 07:00 ص
عبور 250 سفينة قناة السويس بحمولة 16.3 مليون طن خلال 5 أيام قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من السبت وحتى أمس الأربعاء، عبور 250 سفينة بحمولة 16.3 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت 55 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن من الاتجاهين، فيما عبرت يوم الاثنين 38 سفينة بحمولة 2.2 مليون طن.

 

كما عبرت يوم الثلاثاء 58 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت 55 سفينة قناة السويس أمس الأربعاء، بحمولة 3.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ5 أيام فقط إلى 250 سفينة بحمولة 16.3 مليون طن.

 


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