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طلاب الثانوية العامة فى لجان 6 أكتوبر يؤكدون سهولة امتحان التفاضل والتكامل

الخميس، 21 يونيو 2018 11:11 ص
طلاب الثانوية العامة فى لجان 6 أكتوبر يؤكدون سهولة امتحان التفاضل والتكامل امتحانات الثانوية العامة
كتبت آية دعبس
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أكد مجموعة من طالبات لجان الثانوية بمدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر سهولة امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، مشيرين إلى أن كل الأسئلة جاءت سهلة ومباشر، والوقت مناسب لها.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 


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