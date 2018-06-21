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طالب بالثانوية العامة: "الامتحانات مباشرة وراميين حمولنا على الله"

الخميس، 21 يونيو 2018 09:15 ص
طالب بالثانوية العامة: "الامتحانات مباشرة وراميين حمولنا على الله" امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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قال بعض طلاب الثانوية العامة سهولة الامتحانات، حيث أكد الطالب مصطفى زيد شعبان بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب والتى يؤدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، أن الأسئلة فى المواد التى اختبروها منذ بدء الامتحانات مباشرة قائلا توجد بعض الجزئيات الصعبة وهذا أمر طبيعى ولكن الامتحانات مباشرة.

وتابع للطالب، إحنا مستعدين وراميين حمولنا على الله وإن شاء الله الامتحانات تخلص على خير.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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