ضبط 232 قضية مخابز ودقيق مدعم فى حملات تموينية بمديريات الأمن المختلفة

تامر البطريقي

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بتوجيه العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، حيث ضُبط (33) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز.

وأسفرت الحملات عن ضبط (232) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط (15) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط (62) قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط (793) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط (32) قضايا فى مجال اللحوم ومصنعاتها، وضبط (35) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، ضبط (10) قضايا فى مجال الألعاب النارية، وضبط (3) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.