ضبط 14 سيارة مخالفة للتعريفة الجديدة بالقاهرة

أكد اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة، على تعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بتشديد الرقابة على المواقف العامة بالقاهرة لسيارات الأجرة والسرفيس لتحقيق الانضباط والتزام السائقين بالتعريفة المقررة من قبل المحافظة وعدم تجاوزها مع التأكيد على التزام السائقين بخطوط السير الموحدة وعدم السماح بتقطيع الرحلة.

وأسفرت الحملات أمس عن ضبط 3 حالات بميدان عبد المنعم رياض للمخالفة بأزيد من الأجرة المقررة وهم "عادل م." قائد السيارة رقم ق ن ر 6312 خط حلوان – المؤسسة لقيامة بتجزئة خط السير والسائق "رضوان ر." قائد السيارة رقم ق ن ر 2381 خط حلوان – المؤسسة بمخالفة أجرة أزيد من المقررة و"محمد ع." قائد السيارة رقم ن ر 8531 .

وفى موقف السيدة عائشة تم ضبط أربعة حالات وهم السائق أحمد ب. خط المطرية – السلام لزيادة الأجرة وتغيير خط السير وتجزئة الرحلة وكذلك حمدي ا. قائد السيارة رقم ي ل ر 852 خط السيدة عائشة – السلام والسيارة رقم ع م ر 426 خط أحمد حلمي – البساتين والسيارة رقم 649 قيادة السائق كريم م. خط السلام – السيدة عائشة .

كما تم ضبط السائق أحمد م. قائد السيارة رقم ق ف ر 984 خط حلوان – مدينة الموظفين بحلوان لزيادة الأجرة المقررة بالإضافة إلى ستة حالات بموقف السلام النموذجى، وتم تحرير محاضر لهم جميعا بأقسام الشرطة والتحفظ على السيارات وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

وأكد اللواء عمرو جمجوم بأنه جارى حاليا التنسيق مع مديرى مشروعات السرفيس بمحافظة الجيزة والقليوبية لتوحيد قيمة الأجرة لنقل الركاب بين المحافظات الثلاثة بما يتناسب مع الزيادة المقررة من جانب مجلس الوزراء وتتراوح مابين 15: 20 % طبقا للمسافة، حيث تلقت غرف العمليات شكوى من اختلاف قيمة الأجرة مابين الذهاب والعودة وخاصة بين المحافظات .