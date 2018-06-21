ضبط عصابة إسرائيلية استولت على ملايين الدولارات من عملاء البنوك بالخليج

الكويت – مانيلا (أ ش أ)

كشفت صحيفة "النهار" الكويتية، النقاب عن أن السلطات الفلبينية تمكنت من ضبط عصابة مالية الكترونية فى العاصمة مانيلا، يديرها 8 إسرائيليين، تستهدف بشكل مباشر النصب على عملاء البنوك فى منطقة الخليج، بما لا يقل عن مليون دولار يوميا، من خلال التداول عبر الانترنت.

ونقلت الصحيفة – فى عددها الصادر اليوم الخميس- عن مستشار أمن المعلومات والجرائم الالكترونية الكويتى العقيد متقاعد رائد الرومى قوله، إنه تم ربط الشركة التى أسسها 8 إسرائيليين، وهميا بالعلامة التجارية (iTrader)، وهو وسيط صرف أجنبى تم إغلاقه فى إسرائيل، مشيرا إلى أن الشرطة الفلبينية ألقت القبض على المسؤولين بمركز اتصال وعمليات، يدار من قبل الاسرائيليين الثمانية، ويعمل به 500 شخص متورطون فى إدارة عملية احتيال متعددة الاتجاهات، تشمل أيضا سوق الأسهم؛ وذلك بعد ورود شكاوى متعددة من عدة دول خليجية، بالإضافة إلى جنوب افريقيا وأستراليا وغيرهم.

وأضاف أن الشرطة الفلبينية أكدت أنها القت القبض على مسؤولى وموظفى شركة تدعى التسويق الدولى لتطوير العلامة التجارية، فى إطار التعامل مع العملاء فى مختلف الدول، وأن التحقيقات كشفت عن أن الجناه جنوا بالفعل مئات الملايين من الدولارات من عملائهم الأجانب من خلال التداول عبر الانترنت، بعد الحصول على معلومات بطاقات ائتمان الضحايا، ثم الوصول إلى تفاصيل حساباتهم المصرفية؛ حيث كانت حصيلة نشاطهم الإجرامى لا تقل عن مليون دولار يوميا من ضحاياهم بدول الخليج.