video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 12:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

ضبط عصابة إسرائيلية استولت على ملايين الدولارات من عملاء البنوك بالخليج

الخميس، 21 يونيو 2018 11:20 ص
ضبط عصابة إسرائيلية استولت على ملايين الدولارات من عملاء البنوك بالخليج الشرطة الكويتية ـ صورة أرشيفية
الكويت – مانيلا (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت صحيفة "النهار" الكويتية، النقاب عن أن السلطات الفلبينية تمكنت من ضبط عصابة مالية الكترونية فى العاصمة مانيلا، يديرها 8 إسرائيليين، تستهدف بشكل مباشر النصب على عملاء البنوك فى منطقة الخليج، بما لا يقل عن مليون دولار يوميا، من خلال التداول عبر الانترنت.

ونقلت الصحيفة – فى عددها الصادر اليوم الخميس- عن مستشار أمن المعلومات والجرائم الالكترونية الكويتى العقيد متقاعد رائد الرومى قوله، إنه تم ربط الشركة التى أسسها 8 إسرائيليين، وهميا بالعلامة التجارية (iTrader)، وهو وسيط صرف أجنبى تم إغلاقه فى إسرائيل، مشيرا إلى أن الشرطة الفلبينية ألقت القبض على المسؤولين بمركز اتصال وعمليات، يدار من قبل الاسرائيليين الثمانية، ويعمل به 500 شخص متورطون فى إدارة عملية احتيال متعددة الاتجاهات، تشمل أيضا سوق الأسهم؛ وذلك بعد ورود شكاوى متعددة من عدة دول خليجية، بالإضافة إلى جنوب افريقيا وأستراليا وغيرهم.

وأضاف أن الشرطة الفلبينية أكدت أنها القت القبض على مسؤولى وموظفى شركة تدعى التسويق الدولى لتطوير العلامة التجارية، فى إطار التعامل مع العملاء فى مختلف الدول، وأن التحقيقات كشفت عن أن الجناه جنوا بالفعل مئات الملايين من الدولارات من عملائهم الأجانب من خلال التداول عبر الانترنت، بعد الحصول على معلومات بطاقات ائتمان الضحايا، ثم الوصول إلى تفاصيل حساباتهم المصرفية؛ حيث كانت حصيلة نشاطهم الإجرامى لا تقل عن مليون دولار يوميا من ضحاياهم بدول الخليج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفلبين ترفع حظرا لإرسال العمالة إلى الكويت

الخليج

صحيفه النهار الكويتيه

الفلبين

عصابه اسرائيليه

عملاء البنوك بالخليج




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة