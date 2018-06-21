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الخميس، 21 يونيو 2018 08:34 م
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ضبط عاطلين بكمية من الهيروين أثناء ترويجها على عملائهما بالخصوص

الخميس، 21 يونيو 2018 07:35 م
ضبط عاطلين بكمية من الهيروين أثناء ترويجها على عملائهما بالخصوص مخدر الهيروين -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص القبض على عاطلين أثناء قيامهما ببيع مخدر الهيروين لعملائهم بمنطقة الزرايب بالخصوص، وبحوزتهما 100 جرام هيروين وميزان حساس ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورد معلومات سرية للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد قيام عاطلين بعقد صفقة هيروين وترويجها على عملائهم بمنطقة الزرايب بالخصوص.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدراة البحث الجنائى، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة أمنية بضبطهم أثناء قيام المتهمان بوزن صفقة الهيروين فى الشارع، والقت القبض عليهما وهما “ي ع ” 61 سنه و “ا م ع ” 35 سنه عاطلان سبق اتهمهما فى قضيتى مخدرات، وبحوزتهما 100 جرام هيروين وميزان حساس ومبلغ مالى وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

 


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