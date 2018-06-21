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الخميس، 21 يونيو 2018 02:01 م
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ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

الخميس، 21 يونيو 2018 01:02 م
ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم اموال - صورة أرشيفية
تامر البطريقي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم، حيث ورد بلاغ  للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من "حسين.م.ح" مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا وآخرين، بقيام "فرج.ق.ج " عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى قنا بالنصب والإحتيال على الشاكين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها ( 37,500 - سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه) ، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ ذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن قنا أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

 


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