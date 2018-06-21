ضبط ربة منزل نصبت على شاب بحجة توظيفه بالكهرباء فى الغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن العقيد مجدى عوض، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط ربة منزل مقيمة دائرة قسم أول طنطا، لحصولها على 120ألف جنيه من شاب بحجة تدبير فرصة عمل له بالكهرباء مدعية علاقتها بمسئولين بالوزارة إلا أنها لم تف بوعودها.

كان رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تلقى بلاغا من "ح.م" 38سنة حاصل على بكالوريوس تجارة يتهم ربة منزل تدعى"م.ط" 45 سنة بالحصول على مبلغ 120ألف جنيه منه بحجة توظيفه بالكهرباء إلا انها لم تف بوعودها ورفضت رد المبلغ.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمة، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتمكن رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتهمة بعد استئذان النيابة العامة، واعترفت بارتكابها للواقعة، وتعهدت برد المبلغ، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.