صور.. نجاح تشغيل الآبار الزراعية بالطاقة الشمسية لتوفير 1.6 مليون جنيه شهريا

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصبحت الطاقة الشمسية عاملاً أساسيًا فى تشغيل الآبار الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، بعد ربط حفر وتشغيل الآبار بتشغيلها بالطاقة الشمسية بقرار من وزارة الرى بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، وذلك بعد نجاح التجربة باقتدار واعتماد مشروع الظهير الزراعى الذى طرحه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، كمبادرة للتوسع فى الرقعة الزراعية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال نظام الشركات المصرية المساهمة، والتى تتكون فيها كل شركة من 40 شابًا وفتاة لهم حقوق الملكية بنظام الأسهم فى البئر، والذى لا يتم الموافقة على تشغيله بدون نظام الطاقة الشمسية.

ونجح قطاع الرى والمياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ورئاسة المراكز والجهات المختصة فى تعميم تجربة تشغيل الابار الزراعية بنظام الطاقة الشمسية بديلا للكهرباء والسولار فى المرحلة الأولى من المشروع لتحقيق وفرة فى التكلفة المخصصة لتشغيل الابار بحوالى مليون و600 ألف جنيه تكلفة توصيل الكهرباء شهريا بواقع 7 آلاف جنيه شهريًا عن كل بئر كان تسدد بواسطة ملاك البئر الواحد فاتورة قيمة استهلاك كهرباء البئر، وذلك تنفيذًا لخطة وزارة الرى والتى نجحت تمامًا وبالتنسيق مع الشركات المنفذة فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية فى المرحلة الأولى بقرى الراشدة وعزب القصر وبدخلو والمعصرة وجارى التنفيذ بقرى الهنداو والقلمون ومدينة موط.

وأعلن قطاع الرى والمياه الجوفية مؤخرًا أن إحصائيات توصيل الكهرباء إلى الآبار الزراعية بلغت تكلفته أكثر من 107 ملايين جنيه على منظومة تشغيل الآبار بنظام الكهرباء بديلاً لمحركات الديزل، وكذلك قيمة فواتير الكهرباء بما يزيد عن 50 مليون جنيه سنويًا، وهو ما استدعى قطاع المياه الجوفية لوقف تلك المشروعات واللجوء إلى مشروعات الطاقة الشمسية، حيث تم تخصيص مليار و100 مليون جنيه لتشغيل 533 بئرًا زراعية بنظام الطاقة الشمسية خلال 3 سنوات على مستوى مراكز المحافظة ضمن خطة احلال الطاقة الشمسية بديلاً للطاقة الكهربائية لتشغيل الآبار الزراعية.

وقال المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، أن مشروع تشغيل الآبار الزراعية بالطاقة الشمسية أثبت فاعليته المطلقة فى توفير النفقات والتكلفة الباهظة للكهرباء والديزل وما يتبعها من أعطال بجانب الفوائد المتعددة والتى تنتج عن استخدام الطاقة النظيفة من المحطات الشمسية.

وأضاف الشحات، أن نجاح تشغيل 50 بئرًا بمركز الداخلة بنظام الطاقة الشمسية هو أكبر دليل على تعميم التجربة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع بإجمالى 50 بئرًا على مستوى مراكز المحافظة لتعميم المشروع على مستوى الآبار الزراعية، ويجرى استكمال تنفيذ باقى المشروعات، مؤكدًا أن مشروع الظهير الزراعى الجديد الذى يتم تنفيذه ضمن مبادرة اللواء محمد الزملوط لتنفيذ مشروعات زراعية للشباب باستخدام الطاقة الشمسية سوف يزيد من التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية بنسبة تزيد عما حققته المحافظة فى هذا الشأن من نجاح ملموس.



وكيل رى الوادى الجديد يتابع إحدى الآبار



الخلايا الشمسية لإحدى الآبار



تعميم التجربة



جانب من المحطات



تشغيل آبار الشباب بالطاقة الشمسية



تخصيص مليار جنيه للمنظومة



محطة طاقة شمسية



أحدث بئر تم تشغيله بالطاقة الشمسية