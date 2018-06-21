video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 07:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ميلانيا ترامب تزور الحدود مع المكسيك بعد قانون أطفال المهاجرين

الخميس، 21 يونيو 2018 06:31 م
صور.. ميلانيا ترامب تزور الحدود مع المكسيك بعد قانون أطفال المهاجرين ميلانيا ترامب
أ ف ب - تصوير رويترز
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، أن زوجته ميلانيا توجهت إلى الحدود مع المكسيك بعد عدة أيام من الجدل الحاد حول فصل الأطفال عن أهلهم إثر دخولهم الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

وبعدها بقليل، أوضح الجهاز الإعلامى للسيدة الأولى إنها ستتفقد مركزا لإيواء الأطفال وأحد مواقع حرس الحدود.

اجتماع مع ميلانيا ترامب
اجتماع مع ميلانيا ترامب

 

ميلانيا بأحد مراكز الإيواء
ميلانيا بأحد مراكز الإيواء

 

ميلانيا ترامب تتفقد مركزا لإيواء الأطفال
ميلانيا ترامب تتفقد مركزا لإيواء الأطفال

 

ميلانيا ترامب على حدود المكسيك
ميلانيا ترامب على حدود المكسيك

 

وصول ميلانيا ترامب
وصول ميلانيا ترامب

 

وصول ميلانيا لأحد مراكز إيواء الأطفال
وصول ميلانيا لأحد مراكز إيواء الأطفال

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جيمس كومى يجدد هجومه على ترامب وينتقد سياسته إزاء المهاجرين

بولتون يتوجه لموسكو لبحث إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين

البيت الأبيض: ترامب يستقبل عاهل الأردن فى 25 يونيو

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة