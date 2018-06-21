صور.. ميلانيا ترامب تزور الحدود مع المكسيك بعد قانون أطفال المهاجرين

أ ف ب - تصوير رويترز

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، أن زوجته ميلانيا توجهت إلى الحدود مع المكسيك بعد عدة أيام من الجدل الحاد حول فصل الأطفال عن أهلهم إثر دخولهم الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

وبعدها بقليل، أوضح الجهاز الإعلامى للسيدة الأولى إنها ستتفقد مركزا لإيواء الأطفال وأحد مواقع حرس الحدود.



اجتماع مع ميلانيا ترامب



ميلانيا بأحد مراكز الإيواء



ميلانيا ترامب تتفقد مركزا لإيواء الأطفال



ميلانيا ترامب على حدود المكسيك



وصول ميلانيا ترامب