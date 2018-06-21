صور.. من قتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بمسكنهم بالجيزة؟

كتب بهجت أبو ضيف

المعمل الجنائى: أداة الجريمة مفقودة وفحص كاميرات المراقبة لكشف هوية القاتل



تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض مقتل طفلتين ووالدتهما داخل مسكنهن ببولاق الدكرور، حيث تم العثور عليهن مفارقين الحياة داخل شقتهن، وكشفت تحريات رجال المباحث أن الضحايا تعرضن للخنق بدافع السرقة، حيث ذكر والد الضحيتين وزوج المجنى عليها، أن الجانى استولى على حقيبة كانت تحتوى على مبلغ مالى من الشقة.

وذكرت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المجنى عليهن، ربة منزل تدعى "هبة عادل"، وابنتها الكبرى "جنة الله" طالبة بالصف الثالث الإعدادى، والصغرى " حبيبة" تبلغ من العمر 11 عاما، وهما أحفاد الفنان الراحل المرسى أبو العباس.





الأم وطفلتيها

وأضافت المصادر، أن الشقيقتين طالبتان بمدرسة خاصة ببولاق الدكرور، ومن المتفوقات دراسيا، حيث أن المجنى عليها "جنة الله" من أوائل المرحلة الإعدادية وحصلت على تكريم من إدارة المدرسة، كما أنها وأفراد أسرتها يتمتعون بعلاقات طيبة بجيرانهم وسكان الشارع الذى يقيمون به ببولاق الدكرور.

ومن جانبه ذكر والد الضحيتين وزوج المجنى عليها "صلاح المرسى"، أنه خرج الساعة الخامسة مساءا من المنزل متوجها إلى عمله، وفور عودته الساعة الثانية صباحا، فوجىء بمقتل أفراد أسرته، فأسرع للاستغاثة بجيرانه، وتم إبلاغ قسم شرطة بولاق الدكرور.





الطفلة الكبرى جنة الله

وقال أبو العباس، إنه اكتشف سرقة حقيبة تحتوى على مبلغ مالى، كان يحتفظ بها بالشقة، حيث استولى الجانى عليها، مضيفا أنه لم يعثر على أى آثار كسر بمنافذ الشقة، كما لم يوجه اتهاما لشخص بذاته فى ارتكاب الجريمة.

وسادت حالة من الحزن بين سكان الشارع الذى شهد الجريمة، حيث أكد جيران الضحايا، على أنهم يشعروا بأى استغاثة أو صراخ من جانبهن، مضيفين أنهم شيعوا جنازة المجنى عليهن دون حضور والد الفتاتين، الذى كان يتم التحقيق معه والاستماع لأقواله حول الحادث، من جانب النيابة العامة.





الضحية الصغرى حبيبة الله

ومن جانبهم انتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، حيث تبين من معاينة الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيرى المعمل الجنائى، عدم وجود آثار عنف بمنافذ الشقة التى شهدت الجريمة، كما تم العثور على جثة الأم وابنتها الصغرى بغرفة النوم، والعثور على جثة الضحية الثالثة بالصالة.

وكشفت المعاينة، عن أن المجنى عليهن تعرضن للخنق، إلا أنه لم يتم العثور على الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية بشارع العشرين ببولاق الدكرور، فى محاولة للتوصل لهوية مرتكبى الجريمة.



الفنان الراحل المرسى ابو العباس جد المجنى عليهما

وتلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهم ببولاق الدكرور، فتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتيها الكبرى تبلغ من العمر 14 عاما والثانية تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور، عن أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.