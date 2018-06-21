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صور.. فرق الإنقاذ الإندونيسية تواصل البحث عن مهاجرين مفقودين

الخميس، 21 يونيو 2018 03:08 م
صور.. فرق الإنقاذ الإندونيسية تواصل البحث عن مهاجرين مفقودين الإنقاذ الإندونيسية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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واصلت فرق الإنقاذ الإندونيسية اليوم الخميس، البحث عن مهاجرين مفقودين، حيث صرح إحدى المسئولين أن عدد الركاب المفقودين بعد غرق عبارة فى بحيرة توبا السياحية فى جزيرة سومطرة هذا الأسبوع وصل إلى 180 مفقودا.

ويعادل الرقم ثلاثة أمثال سعة العبارة، وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ ومقرها مدينة ميدان إنه تم إنقاذ 18 وانتشال ثلاث جثث مساء يوم الاثنين.

ومن جانبه، اعتقلت الشرطة قبطان مركب غرق الاثنين الماضى بسبب حمولته الزائدة فى بحيرة بركانية بأندونيسيا فيما كان يقل نحو 200 راكب اعتبروا فى عداد المفقودين، من اجل استجوابه كما أعلنت السلطات المحلية الخميس.

 

وكان المركب الخشبي بدأ يغرق وسط الأمواج المرتفعة والرياح العنيفة فى وسط بحيرة توبا التي تعد مقصدا سياحيا شعبيا في جزيرة سومطرة. والقبطان، توا ساغالا هو بين الناجين ال18، فيما تواصلت الخميس عمليات البحث.

هيئة الإنقاذ الإندونيسية
هيئة الإنقاذ الإندونيسية

 

جانب من عمل هيئة الإنقاذ الإندونيسية
جانب من عمل هيئة الإنقاذ الإندونيسية

 

الإنقاذ الإندونيسية
الإنقاذ الإندونيسية

 

استمرار عمليات البحث
استمرار عمليات البحث

 

جانب من استمرار عمليات البحث
جانب من استمرار عمليات البحث

 

هيئة الإنقاذ الإندونيسية
هيئة الإنقاذ الإندونيسية

 

جانب من عمل هيئة الإنقاذ الإندونيسية
جانب من عمل هيئة الإنقاذ الإندونيسية

 

بكاء أهالى المفقودين
بكاء أهالى المفقودين

 

جانب من بكاء أهالى المفقودين
جانب من بكاء أهالى المفقودين

 


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