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صور..تسجيلات نادرة لاسطوانات شمعية موسيقية في المكتبة البريطانية

الخميس، 21 يونيو 2018 11:13 ص
صور..تسجيلات نادرة لاسطوانات شمعية موسيقية في المكتبة البريطانية اسطوانات نادرة
كتبت : شيماء عبد المنعم
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كشفت المكتبة البريطانية الموسيقية في لندن عن تسجيلات اسطوانات الشمع المخزنة كجزء من المجموعة، حيث قام بعرضها آندي لاينهان ، أمين معرض تسجيلات الموسيقى الشعبية في المكتبة البريطانية ، وكانت التسجيلات عبارة عن اسطوانات كلاسيكية مشمعة من سبعينيات القرن التاسع عشر وهذه الاسطونات تشكل جزءًا من المجموعة الموسيقية التي تتكون من اكثر من  250  الف قطعة

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يتواجد ضمن الاسطوانات طبعة نادرة من البوم كونشيرتو الكمان لـ مندلسون في إي مينور منذ عام 1948 في لندن، وتظهر الصور آندي لاينهان ، منسق تسجيلات الموسيقى الشعبية في المكتبة البريطانية ، وهو يتفحص الطبعات النادرة من كونشيرتو كمان، كما يتواجد في المكتبة مجموعة من التسجيلات الكلاسيكية بسعة 78 دورة في الدقيقة من الثلاثينيات والتي تشكل جزءًا من المجموعة الموسيقية التي يزيد عددها عن 250 الف قطعة في المكتبة البريطانية.

 


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اسطوانات نادرة

المكتبة الموسيقية في لندن

اسطوانات من سبعينيات القرن التاسع




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