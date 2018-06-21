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صور.. السفير المصرى بلبنان: مصر أنشأت جامعة بيروت فى 1960 لدعم التعليم الجامعى

الخميس، 21 يونيو 2018 01:00 ص
صور.. السفير المصرى بلبنان: مصر أنشأت جامعة بيروت فى 1960 لدعم التعليم الجامعى جانب من جولة السفير المصرى
كتب – محمود محيى
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قام السفير نزيه النجارى، ووفد من السفارة المصرية بزيارة لمدينة طرابلس اللبنانية استهلها بجولة فى فرع طرابلس لجامعة بيروت العربية، كما التقى عدد من كبار رجال الدولة اللبنانية.

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وقال النجارى خلال جولته، وفقا لبيان صادر من السفارة المصرية ببيروت: "يسعدنى ان ابدأ زيارتى لمدينة طرابلس من هنا من حرم جامعة بيروت العربية فرع طرابلس، وهى الجامعة التى أنشأتها مصر عام ١٩٦٠ فى لبنان لدعم التعليم الجامعى فيه وتوفيره لجميع اللبنانيين، وقد سعدت بما شاهدته فاليوم، وتحت إدارة الدكتور عمرو العدوى للجامعة أصبحت صرحاً تعليمياً رئيسياً فى لبنان، ومن أهم جامعات هذا البلد الشقيق الذى يتميز بالمستوى الرفيع للتعليم فيه.

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وأضاف السفير المصرى:" الدكتور عمرو العدوى استاذ جامعى تميز فى المناصب التى شغلها فى مصر ثم كرئيس لجامعة بيروت وأنا أشكره وأعبر عن تقديرى على جهوده فى إحداث طفرة فى مستوى الجامعة، ولا يزال عدد من الأساتذة وعمداء الكليات فى جامعة بيروت العربية يأتون من مصر لتقديم ما لديهم من علم فى إطار شراكة مثمرة بين القطاع التعليمى المصرى واللبنانى لتنمية مجتمعاتنا العربية".

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وأوضح بيان السفارة أن فرع طرابلس الذى زاره السفير أمس الأربعاء، والذى يشهد على تطوير وتنمية عمل الجامعة فقد انشيء عام ٢٠١٠ فى مدينة طرابلس ذات التاريخ العريق ويديره الدكتور خالد بغدادى نائب رئيس الجامعة وتعكس  إقامة ذلك الفرع حرص الجامعة على تقديم مستوى رفيع جداً من التعليم لأهالى طرابلس والشمال.

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وقد شملت زيارة طرابلس لقاء للسفير نزيه النجارى مع دولة الرئيس نجيب ميقاتى رئيس حكومة لبنان الأسبق الذى أقام مأدبة غداء على شرفه وبحضور رئيس جامعة بيروت الدكتور عمرو العدوى ونائبه الدكتور خالد بغدادى وعدد من الشخصيات الطرابلسية. حيث نوقشت الأوضاع الانمائية فى طرابلس فضلاً عن التطورات فى لبنان وفى سوريا على صعيد المنطقة.

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كما التقى السفير أيضاً والوزير السابق سمير الجسر نائب تيار المستقبل فى طرابلس، والوزير السابق النائب فيصل كرامى وبحث معهم العلاقات بين البلدين والوضع العربى والاقليمى.

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وحرص السفير المصرى على زيارة مفتى طرابلس الشيخ مالك الشعار إذ بحثا التعاون مع الأزهر الشريف باعتباره منارة الإسلام ومرجعيته فى المنطقة. 

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وتأتى هذه الزيارة فى اطار الحرص المصرى الدائم على التواصل مع مختلف المناطق اللبنانية.


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