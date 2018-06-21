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صور.. افتتاح معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف بكلية فنون جميلة فى الزمالك

الخميس، 21 يونيو 2018 10:55 م
صور.. افتتاح معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف بكلية فنون جميلة فى الزمالك جانب من الحضور
كتبت منى فهمى
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افتتح الدكتور السيد ابراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بحلوان، معرض لوحات الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى القاعة الرئيسية بالكلية بالزمالك. حضر اللقاء أرمان إيساجالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة، وايلمان جولداسوف المستشار الثقافى لسفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وعدد من المسئولين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس مثل الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والفنان الدكتور مصطفى شقوير، الدكتور بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان. جاء ذلك فى تصريحات صحفية للقائم بعمل عميد الكلية اليوم الخميس.

ويعتبر الفنان العالمى دوران كاستييف من عائلة الفنان الكازاخى ابيلخان كاستييف الذى عاش فى القرن الماضى، وترك أعمالا إبداعية كثيرة، وله متحف خاص بلوحاته فى مدينة "الماتى"، والفنان دوران يشبه جده الراحل فى سرد الجمال والحقيقة على اللوحة بألوانه المبهجة بأساليب تعبيرية وواقعية.

ومن أهم اللوحات التى تم عرضها فى معرضه بالقاهرة هى لوحة "النجم الزاهر"، المستوحاة من كتاب المؤرخ المصرى ابن تغرى بردى المعنون "النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة"، رسم دوران وفقا له صورة للسلطان بيبرس وهو يمتطى الحصان باعتبارها رمز العلاقات المصرية الكازاخية.

 

جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك (1)
جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك (2)
جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك (3)
جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك (4)
جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك (5)
جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك (6)
جانب من الحضور فى معرض الرسام الكازاخى دوران كاستييف فى فنون جميلة الزمالك 

 


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