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الخميس، 21 يونيو 2018 01:58 م
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صور.. ابن شقيق على عبدالله صالح يشارك فى احتفالات روسيا بالعيد الوطنى

الخميس، 21 يونيو 2018 01:30 م
صور.. ابن شقيق على عبدالله صالح يشارك فى احتفالات روسيا بالعيد الوطنى يحيي صالح والسفير الروسى
إيمان حنا
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شارك العميد يحيى محمد عبدالله صالح عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام رئيس ملتقى الرقى والتقدم وابن شقيق الرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح، فى الحفل الذى أقامه سفير روسيا الاتحادية فى الجمهورية اللبنانية ألكسندر زاسبكين بمناسبة العيد الوطنى لروسيا الاتحادية.

 

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وقدم العميد يحيى صالح للسفير الروسى ومن خلاله للقيادة والشعب الروسى الصديق، التهانى بهذه المناسبة، متمنيا لروسيا وشعبها مزيدا من التقدم و الازدهار.

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وعلى جانب آخر، أقام  سفير جمهورية روسيا الاتحادية بدمشق الكسندر كينشاك، احتفالية بهذه المناسبة، وأكد خلالها أن روسيا ستواصل دعم سوريا فى حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أن سوريا ستنتصر فى الحرب التى تشن عليها بفضل صمود شعبها وبطولات جيشها وحكمة قيادتها.

 

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وفى كلمة له خلال حفل استقبال أقامته السفارة الروسية بدمشق مساء أمس بمناسبة العيد الوطنى الـ 28، أشار كينشاك إلى أن بلاده كانت ومازالت تتعاون مع حليفتها سوريا فى التصدى للتحديات والمؤامرات المختلفة وتتكاتف معها فى خندق واحد بالمعركة المشتركة النبيلة للقضاء على التطرف والعنف والإرهاب.

 

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ولفت كينشاك إلى أهمية دور المصالحات في إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا ما سيفسح الطريق أمام إعادة الإعمار ومزيد من التعاون الاقتصادى ذى الفائدة المتبادلة بين البلدين فى جميع المجالات، مشيرا إلى الإنجازات والانتصارات التى يحققها الجيش العربى السورى بمساندة القوات الحليفة والرديفة.


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العيد الوطنى لروسيا

يحيي صالح

نجل شقيق على صالح

سفير روسيا فى لبنان




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