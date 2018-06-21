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صور.. إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم لتناولهم طعاما منزليا فاسدا بسوهاج

الخميس، 21 يونيو 2018 02:47 م
صور.. إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم لتناولهم طعاما منزليا فاسدا بسوهاج إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم
سوهاج - محمود مقبول
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استقبل مستشفى طهطا العام اليوم 5 أطفال من أسرة واحدة مصابين بحالة قىء وإسهال مستمر عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية بناحية قرية الحريدية القبلية دائرة مركز طهطا.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة 5 أطفال بحالة تسمم بقرية الحريدية القبلية وتم  نقلهم للمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث قسم طهطا بوصول 5 أطفال من أسرة واحدة يقيمون بقرية الحريدية القبلية دائرة مركز طهطا مصابين بحالة إعياء شديد وقىء وإسهال عقب تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، وبسؤال ولى أمر الأطفال أقر بصحة الواقعة ونفى الشبهة الجنائية، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وانتقل حسام محمدين مهران رئيس مجلس ومدينة طهطا إلى مستشفى طهطا العام وقام بتفقد حالة الأطفال الصحية، وأفاد أنه تم إعطائهم الأدوية والمحاليل اللازمة وهم حالياً حالتهم مستقرة وجيدة وسوف يعودون الى منزلهم خلال ساعات.

إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم (1)
إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم (1)

 

إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم (2)
إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم  فى سوهاج(2)

 

إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم (3)
تسمم 5 أطفال من أسرة واحدة  (3)

 

إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم (4)
جانب من إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم (4)

 

إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم (5)
تسمم  5 أطفال بسوهاج(5)

 

إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم (6)
إصابة 5 أطفال بتسمم (6)

 

إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم (7)
إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم فى سوهاج(7)

 


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