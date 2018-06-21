صورة اليوم.. إسرائيليون يشجعون إيران فى كأس العالم رغم شبح الحرب المحتملة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

المونديال يبقى اهتمام عشاق كرة القدم، فى كل أنحاء العالم، إلا أن الظروف السياسية ربما ما تفرض نفسها على اللعبة الشعبية الأولى فى العالم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمتابعى المونديال فى إسرائيل.

ففى صورة، التقطتها وكالة "رويترز"، ظهر عدد من الإسرائيليين ذوى الأصول الإيرانية، يشجعون منتخب إيران بحماسة كبيرة، خلال المباراة التى جمعته بنظيره الأسبانى أمس الأربعاء.



إسرائيليون من أصول إيرانية يدعمون منتخب إيران فى المونديال

ويظهر فى الصورة احتفال مواطنى إسرائيل بهدف أحرزه المنتخب الإيرانى، وذلك قبل أن يصدمهم الحكم بإلغاءه بداعى التسلل.

يأتى تشجيع المواطنين الإسرائيليين لمنتخب إيران، فى الوقت الذى يلوح فيه شبح الحرب، بين البلدين، على خلفية ما تدعيه إسرائيل بوجود قوات إيرانية فى سوريا، وهو ما تعتبره الدولة العبرية تهديدا لأمنها القومى.