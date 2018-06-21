شركة رودس العقارية تطلق أحدث مشاريعها فى العاصمة الإدارية الجديدة

أطلقت شركة رودس العقارية أحدث مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، الذى من المقرر الانتهاء منها فى عام 2020، وكانت الشركة قد انهت جميع التصميمات الخاصة بالوحدات والرسم العام للمشروع وأنهت كذلك جميع الموافقات اللازمة.



ويتميز المشروع بوجود بحيرة صناعية متدفقة المياه تستخدم للتنقل داخل الكمبوند بدلا من السيارات عن طريق قوارب خاصه تسير بالدفع الذاتى للمياه كما يتميز الكمبوند بوجود نادى رياضى صحى بملاعب أوليمبية هذا بخلاف موقعه الفريد الملاصق لحى السفارات و على بعد دقائق من الحى الحكومى و مدينة الملاهى والأوبرا بخلاف المساحات الشاسعة من الحدائق و الممرات المائية.

رودس فى قلب العاصمة الإدارية.