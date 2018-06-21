شاهد فى دقيقة.. نجوم الرياضة الأعلى دخلا فى 2018

إعداد ـ أحمد عصام ـ محمد فزاع

نشرت مجلة "فوربس" تقريرا حول نجوم الرياضة الأعلى دخلا فى 2018، وشهدت قائمة العشرة الأوائل تواجد 3 لاعبين كرة قدم فقط هم، "ميسى ورونالدو ونيمار". وجاءت قائمة اللاعبين الأعلى دخلا كالتالي: ـ فلويد مايويذر "ملاكمة" 285 مليون دولار ـ ليونيل ميسى 111 مليون دولار ـ كريستيانو رونالدو 108 ملايين دولار ـ كونور ماكجريجور "فنون قتالية مختلطة" 99 مليون دولار ـ نيمار 90 مليون دولار ـ ليبرون جيمس "سلة" 85.6 مليون دولار ـ روجيه فيدرير 77.2 مليون دولار ـ ستيفين كارى "سلة" 76.9 مليون دولار ـ مات ريان "كرة أمريكية" 67.3 مليون دولار ـ ماتيو ستافورد "كرة أمريكية" 59.5 مليون دولار



