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شاهد فى دقيقة.. نجوم الرياضة الأعلى دخلا فى 2018

الخميس، 21 يونيو 2018 12:11 م
شاهد فى دقيقة.. نجوم الرياضة الأعلى دخلا فى 2018 فلويد مايويذر وميسى ورونالدو
إعداد ـ أحمد عصام ـ محمد فزاع
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نشرت مجلة "فوربس" تقريرا حول نجوم الرياضة الأعلى دخلا فى 2018، وشهدت قائمة العشرة الأوائل تواجد 3 لاعبين كرة قدم فقط هم، "ميسى ورونالدو ونيمار".
 
 
وجاءت قائمة اللاعبين الأعلى دخلا كالتالي:
 

ـ فلويد مايويذر "ملاكمة" 285 مليون دولار

ـ ليونيل ميسى 111 مليون دولار

ـ كريستيانو رونالدو 108 ملايين دولار

ـ كونور ماكجريجور "فنون قتالية مختلطة" 99 مليون دولار

ـ نيمار 90 مليون دولار

ـ ليبرون جيمس "سلة" 85.6 مليون دولار

ـ روجيه فيدرير 77.2 مليون دولار

ـ ستيفين كارى "سلة" 76.9 مليون دولار

ـ مات ريان "كرة أمريكية" 67.3 مليون دولار

ـ ماتيو ستافورد "كرة أمريكية" 59.5 مليون دولار

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