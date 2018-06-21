شاهد فى دقيقة.. نجوم الرياضة الأعلى دخلا فى 2018

نشرت مجلة "فوربس" تقريرا حول نجوم الرياضة الأعلى دخلا فى 2018، وشهدت قائمة العشرة الأوائل تواجد 3 لاعبين كرة قدم فقط هم، "ميسى ورونالدو ونيمار".
وجاءت قائمة اللاعبين الأعلى دخلا كالتالي:
ـ فلويد مايويذر "ملاكمة" 285 مليون دولار
ـ ليونيل ميسى 111 مليون دولار
ـ كريستيانو رونالدو 108 ملايين دولار
ـ كونور ماكجريجور "فنون قتالية مختلطة" 99 مليون دولار
ـ نيمار 90 مليون دولار
ـ ليبرون جيمس "سلة" 85.6 مليون دولار
ـ روجيه فيدرير 77.2 مليون دولار
ـ ستيفين كارى "سلة" 76.9 مليون دولار
ـ مات ريان "كرة أمريكية" 67.3 مليون دولار
ـ ماتيو ستافورد "كرة أمريكية" 59.5 مليون دولار
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