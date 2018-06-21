"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قضية "تراخيص الشركات"

كتب محمد محسوب

تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، فى 19 سبتمبر المقبل، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الشركات"، لسماع أقوال رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، حيث يتناول "اليوم السابع" فى النقاط التالية كافة المعلومات المتعلقة بالقضية:

- ما التهم الموجهة لزهير جرانة فى القضية؟

النيابة العامة نسبت إلى وزير السياحة السابق زهير جرانة بصفته موظفًا عموميًا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.

- ما أول حكم صدر بشأن وزير السياحة الأسبق؟

محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت فى وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيًا.

- متى كانت أولى جلسات محاكمة وزير السياحة الأسبق؟

فى 16 أبريل 2017 كانت أولى جلسات نظر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى القضية.

- متى تم حجز القضية للحكم؟

فى 21 يونيو 2017 حجزت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة القضية لجلسة 18 سبتمبر 2017 للنطق بالحكم، إلا أنهم تم مد أجل الحكم أكثر من مرة.

- ماذا قال دفاع وزير السياحة الأسبق خلال الجلسات؟

الدفاع قال إن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة، وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، وأن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.

- ما الأدوات التى استعانت المحكمة بها فى القضية؟

المحكمة قررت ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام للتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة فى 20 سبتمبر 2017، وتسلمت منها تقريرًا فى 20 يناير 2018.

- متى عقدت آخر جلسة لنظر القضية؟

آخر جلسة عقدت لنظر القضية كانت أمس الأربعاء، حيث قررت المحكمة تأجيل نظرها لـ19 سبتمبر المقبل.