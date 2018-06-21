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الخميس، 21 يونيو 2018 06:49 م
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س وج.. كيف تستخرج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية؟

الخميس، 21 يونيو 2018 06:00 م
س وج.. كيف تستخرج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية؟ استخراج مستندات - أرشيفية
كتب محمود عثمان
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يلجأ العديد من المواطنين إلى الوحدات المحلية بمختلف المحافظات للحصول على المستندات التى تثبت حقوق الملكية وتقدم وزارة التنمية المحلية عبر الوحدات المحلية للمحافظات تلك الخدمة للجمهور.
 
 
ويستعرض اليوم السابع فى التقرير التالى كيفية الحصول صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية:
 

ما الإجراءات التي يجب اتخاذها للحصول على الخدمة؟

 
يجب أولا ملء النموذج الخاص بالخدمة لدى الوحدة المحلية، ثم تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المستحقة بالخدمة بالخزينة ثم إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية، يعقب ذلك استلام الصورة وتلقى الخدمة.
 

من يحق له الحصول على تلك الخدمة؟

 
من يحق له الحصول على تلك الخدمة هو مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه بتوكيل رسمى، شريطة عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة عليه.
 

ما المستدات المطلوبة من المتقدم للحصول على تلك الخدمة؟

 
صورة بطاقة الرقم القومى، صورة عقد الإيجار أو الملكية، وتوكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة، خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى صورة من محضر الشرطة فى حالة فقد الرخصة، الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.
 

ما هى الرسوم المطلوبة للحصول على الخدمة والمدة التى يتم خلالها الحصول على الصورة؟

 
50 قرشا عن كل سنة بالإضافة إلى جنيه واحد عن كل ورقة، بالإضافة إلى تنمية موارد 10قروش وضريبة نوعية 30 قرشا، وضريبة نوعية 60 جنيها فى حالة طلب صورة طبق الأصل من رخصة مبانى أو هدم، وإذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة ضريبة الدمغة التى تستحق على الأصل، فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل، ويستغرق استخراج طلب للحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية 7 أيام.

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