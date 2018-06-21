سفير تونس بموسكو: روسيات اتصلن بالسفارة لمعرفة إجراءات الزواج من تونسيين

كتبت آمال رسلان

قال سفير تونس بروسيا محمد على الشيحى، إن فتيات روسيات توجهن إلى السفارة التونسية وطالبن بمعرفة الإجراءات المطلوبة للزواج من شباب توانسة متواجدين لتشجيع المنتخب التونسى الذى يشارك فى كأس العالم 2018.

وأوضح السفير التونسى فى تصريح لإذاعة موزاييك اف ام، اليوم الخميس، أن سلوك الجمهور التونسى كان مهذبا ومنضبطا ولم يتسببوا فى أى مشاكل، وكان حضورهم راق جدا.

وأشار إلى أن السفارة تدخلت لدى السلطات الروسية لتسهيل وحل بعض الإشكاليات التى واجهت التونسيين الذين حضروا مباريات كأس العالم.

ويواجه المنتخب التونسى بلجيكا يوم السبت المقبل على أن تختتم مشوار منافسات المجموعة السابعة يوم الخميس التالى أمام بنما.