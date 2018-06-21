سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة: وصول 30 سفينة مساعدات لميناء الحديدة

كتب أيمن رمضان

قالت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، إن التحالف العربى ملتزم بلعب دوره الإنسانى فى اليمن، مشددة على أنه سمح لأكثر من 30 سفينة مساعدات إنسانية للدخول عبر ميناء الحديدة، وتابعت: "ننسق مع السعودية لوصول المساعدات إلى اليمنيين.. ولدينا مبعوث لمتابعة توزيع هذه المساعدات فى الحديدة".

وأضافت لانا نسيبة، خلال خلال مؤتمر فى بعثة السعودية بالأمم المتحدة بشأن اليمن، أن ميليشيات الحوثى التابعة لإيران تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتقوم بزرع الألغام فى المناطق السكنية، إلى جانب أنها تفتعل أزمات إنسانية فى الحديدة لعرقلة الأمور.