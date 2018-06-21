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سفيرا السعودية واليمن بالأمم المتحدة: عازمون على مواصلة تحرير الحديدة

الخميس، 21 يونيو 2018 07:26 م
سفيرا السعودية واليمن بالأمم المتحدة: عازمون على مواصلة تحرير الحديدة الأمم المتحدة
نيويورك (أ ش أ)
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أعرب سفيرا السعودية واليمن لدى الأمم المتحدة عن عزم بلادهما مواصلة العمليات الإنسانية فى الحديدة، بالتزامن مع العمليات العسكرية لتحرير المدينة ومينائها من احتلال مليشيات الحوثى الموالية لإيران.

وقال السفير السعودى لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمى إنه للمرة الأولى فى التاريخ تتزامن عمليات إنسانية مع عسكرية فى اليمن، حسبما أفادت قناة " العربية " الحدث اليوم الخميس.

وأكد المعلمى أن العمليات العسكرية التى يقودها تحالف دعم الشرعية تراعى الأوضاع الإنسانية للشعب اليمنى.

ومن جانبه قال السفير اليمنى لدى واشنطن ومندوبها فى الأمم المتحدة أحمد بن مبارك إنه لم يشاهد مثل هذه العمليات الإنسانية من قبل .

وأكد السفير اليمنى أن حكومة بلاده تعرف مدى أهمية عملية الحديدة من أجل الضغط أكثر على الحوثيين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.  

 


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