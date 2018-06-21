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الخميس، 21 يونيو 2018 12:40 م
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سعر اليورو اليوم الخميس 21-6-2018 وانخفاض العملة الأوروبية

الخميس، 21 يونيو 2018 12:05 م
سعر اليورو اليوم الخميس 21-6-2018 وانخفاض العملة الأوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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سجل سعر اليورو الأوروبى تراجعاً مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الخميس 21-6-2018، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.51 جنيه للشراء، و 20.70 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو لتعاملات اليوم الخميس، كالتالى..

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.61 جنيه للشراء

20.76 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.51 جنيه للشراء

20.70 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.54 للشراء

20.70  للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.59 جنيه للشراء

20.75 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 20.55 للشراء

 20.74 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.53 للشراء

20.70 للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

اليوم.. محادثات بين وزراء مالية دول منطقة اليورو لبحث أزمة ديون اليونان

 

يسعى وزراء المالية فى دول منطقة اليورو، اليوم الخميس، إلى التفاهم على آليات خروج اليونان من برامج المساعدة التى تحظى بها منذ ثمانى سنوات ومن ضمنها تدابير لتخفيف ديون هذا البلد لا تزال موضع خلافات.

 

وستكون هذه المحادثات حاسمة لتتمكن أثينا من الخروج من وصاية دائنيها فى الموعد المقرر فى 20 أغسطس المقبل وتقوم بتمويل نفسها فى الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد.

 

ورأى مسؤول أوروبى كبير أن هناك "فرصة سبعين الى ثمانين بالمئة" أن يتوصل وزراء الدول الـ19 التى تعتمد العملة الموحدة إلى اتفاق مساء الخميس في لوكسمبورج حيث يعقدون اجتماعهم.

 


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