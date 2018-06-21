سعر الدولار اليوم الخميس 21-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت- دانه الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال فى تعاملات اليوم الخميس 21-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بالأسعار المسجلة فى ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.80 جنيه للشراء، و 317.9 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

وكان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..



الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.81 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

الإحصاء: مصر تستورد سلع معمرة بـ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018

بلغت واردات مصر من السلع المعمرة خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 856 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفعت واردات مصر من السلع المعمرة بسبب الزيادة فى حجم استيراد بعض السلع ومنها التلفزيونات والسيارات وهواتف الأفراد.

وارتفعت واردات مصر من التلفزيونات إلى 89.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018"، مقابل 65.4 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.