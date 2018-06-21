video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 12:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الخميس 21-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الخميس، 21 يونيو 2018 11:10 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 21-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
إضافة تعليق

 

استقر سعر الدولار  مقابل الجنيه المصرى خلال فى تعاملات اليوم الخميس 21-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بالأسعار المسجلة فى ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.80 جنيه للشراء، و 317.9 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

 

وكان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.82 جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.81  جنيه للشراء

17.91  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.8 جنيه للشراء

 17.9 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

الإحصاء: مصر تستورد سلع معمرة بـ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018

 

بلغت واردات مصر من السلع المعمرة خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 856 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.

 

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفعت واردات مصر من السلع المعمرة بسبب الزيادة فى حجم استيراد بعض السلع ومنها التلفزيونات والسيارات وهواتف الأفراد.

 

وارتفعت واردات مصر من التلفزيونات إلى 89.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018"، مقابل 65.4 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأحد.. البرلمان يُناقش اتفاقية منحة أمريكية بـ27 مليون دولار للتعليم العالى

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة