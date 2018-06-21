video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:04 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

زوجة بدرجة مدير عام تحرر بلاغا ضد زوجها بسبب معاملته غير اللائقه لها

الخميس، 21 يونيو 2018 12:47 م
زوجة بدرجة مدير عام تحرر بلاغا ضد زوجها بسبب معاملته غير اللائقه لها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

3 شهور كانت كفيلة بإنهاء الحياة الزوجية بين كل من"مروة.ج.ع" و"طارق.ع.ف"، بعد أن بررت الزوجة طلبها التفريق بينها وزوجها خلعا أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ومحضر بقسم شرطة أكتوبر بسبب معاملته غير اللائقه لها وتعديه عليها بالضرب وقيامه بمحاولة إجبارها على عدم الخروج من المنزل بغير طلب إذنه بسبب ما وصفته بـ"إهماله" لها وعدم إعطائها حقوقها وتعنيفها وتشدده الدينى.

 

وأضافت الزوجة بعد انتهاء شهر العسل استيقظت على الحقيقة المرة، أن زوجى شخص أنانى يرغب فى التحكم فى حياتى وتترك العمل والمكوث فى المنزل ويصرح بإنهاء عورة لا يجب أن تكشف على غيره ويهددها بالعقاب إذا أقدمت على ذلك".

 

وتابعت بدعواها التى تحمل رقم 1163 لسنه 2018: حاول أن يدفعنى للتضحية بمركزى ودخلى الذى كان يؤمن لى رفاهية كبيرة، من أجل أن يشعر برجولته ويمارس ذكوريته، ولم يسمح لى حتى بالخروج بمفردى".

 

وأكملت مقيمة الدعوى والعاملة بدرجة مدير عام فى إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى: خشيت على نفسى من الجنون، بسبب قضائى معظم اليوم حبيسه داخل جدران سجن الزوجية ولجأت لأهلى وحاولت إقناعهم بما أعانيه برفقة زوجى من أهماله وتعنيفه لى ورفضه حتى زيارتى لهم.

 

وتابعت مروة: اتهمنى زوجى بالنشوز كونى أرفض الحياة معه بسبب عنفه وأقام ضدى دعوى قضائية وتحايل على القانون بالشهود الزور وإعلامى عبر عنوان خاطئ وأجبرنى على الذهاب لمنزل الطاعة ليكمل مسلسل تعذيبى ويجبرنى على التنازل عن حقوقى الشرعية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة الأسرة تسقط حضانة عن أم لتزويجها طفلتها لثرى عربى مقابل مبلغ مالى

"إيمان" لمحكمة الأسرة: اتجوزته طلع مش راجل وصحابه بيتحرشوا بيا قدامه وهو ساكت

محكمه الاسره

خلافات زوجيه

زوج متشدد دينيا

قانون الاحوال الشخصيه

تعنيف الزوجات

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة