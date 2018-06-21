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رئيس حى مصر الجديدة يقود حملة على كافيهات منطقة الميرغنى

الخميس، 21 يونيو 2018 02:54 م
رئيس حى مصر الجديدة يقود حملة على كافيهات منطقة الميرغنى جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى
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قاد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، منذ قليل، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات أمام الكافيهات فى المنطقه المحيطه بكوبرى الميرغنى، استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الشيشة، خاصة فى محيط منطقة الكوبرى.
 
وأكد رئيس حى مصر الجديدة أنه تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق وتمت إزالة تعديات أمام العقار 95 شارع الميرغنى وتفريغ محتويات 2 كافية.
 
وأوضح صابر أن الهدف من الحملة منع الإشغالات التى تتم من الكافيهات مشيرا إلى أنه تمت مصادرة كل الإشغالات وإيداعها مخزن شرطة المرافق، محذرا أصحاب هذه الأنشطة أنه لن يتم صرف أية إشغالات يتم مصادرتها من المقاهى وسيتم التصرف فيها بالمزاد العلنى عن طريق الخدمات الحكومية أو تسليمها لدور الأيتام للاستفاده منها حسب الإجراءات المتبعة.
 
وفى السياق ذاته أكد رئيس الحى أنه أزال  فى وقت سابق 2 كافيه أحدهما تحت الإنشاء بالعقارات أرقام 4 و 6 بشارع جلال الدين الدسوقى حيث تم  إزالة التعدى على المسافة الحرة الأمامية الخاصة بالعقار و تحرير محاضر استغلال وحدات سكنية فى أنشطة تجارية غير مصرح بها فى هذا الشارع.
 
 

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