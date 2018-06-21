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الخميس، 21 يونيو 2018 10:05 م
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رئيس حى حلوان يطالب المواطنين بسرعة التوجه لشركة الغاز للتعاقد على توصيله

الخميس، 21 يونيو 2018 08:49 م
رئيس حى حلوان يطالب المواطنين بسرعة التوجه لشركة الغاز للتعاقد على توصيله عداد غاز - أرشيفية
ماجد تمراز
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طالب اللواء محمد عبد الحميد، رئيس حى حلوان، أهالى الحى، بالتوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز الطبيعى، والتعاقد على توصيل الغاز، للاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الشركات فى التعاقد.

وأكد رئيس حى حلوان، أن هناك حرص من الدولة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لرفع معاناة المواطنين فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز.

يذكر أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز لـ 2.3 مليون وحدة سكنية بمحافظة القاهرة، وتم عمل حصر للمناطق التى تم تنفيذ شبكات أرضية بها وفرعات خدمة للعقارات، ولم يتم التعاقد من العملاء، حيث اتضح أن نحو 111 ألف عميل لم يتعاقدوا بتلك المناطق" عين شمس - المطرية - مصر الجديدة - مدينة نصر - حلوان - الزاوية - المعادي - دار السلام - العباسية - شبرا - المرج - المعصرة – الشرابية".

 

 


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