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رئيس الوزراء يكلف بإحداث تطور سريع فى إنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية

الخميس، 21 يونيو 2018 03:50 م
رئيس الوزراء يكلف بإحداث تطور سريع فى إنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تناول الاجتماع الأمور المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية، وإنهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة.

 

كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات التى تأتى على أجندة أولويات الحكومة فى المرحلة القادمة، وفى مقدمتها برنامج الحكومة تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، وكذلك الملفات المتعلقة ببرامج التعليم والصحة والثقافة، والتي حددها رئيس الجمهورية كأولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق التنمية البشرية وإعادة بناء الانسان المصرى.

 

وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد برنامج لإنجاز هذه الملفات وإحداث نوع من التطور السريع، خاصة فيما يتعلق بإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية.

 

 


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