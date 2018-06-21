video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:43 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء البلجيكى يتعهد بكشف ملابسات اعتقال وتفتيش صحفيين فرنسيين

الخميس، 21 يونيو 2018 01:01 م
رئيس الوزراء البلجيكى يتعهد بكشف ملابسات اعتقال وتفتيش صحفيين فرنسيين رئيس وزراء بلجيكا
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

تعهد رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل، بالعمل على كشف كافة ملابسات حادثة اعتقال وتفتيش فريق صحفى يعمل لصالح قناة آر، تى، بى، إف المحلية الناطقة بالفرنسية.

وشدد ميشيل على أن بلجيكا تبقى كما كانت دائماً بلد سيادة القانون، حيث يتم ضمان حرية الصحافة واحترام النظام العام، معلنا أنه "سيتم تقديم توضيحات بشأن ما حدث"، حسبما جاء على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر).

ويتحدث ميشيل هنا عن قيام الشرطة المحلية باعتقال فريق مؤلف من صحفيين وثلاثة فنيين أمس الأربعاء كانوا يحاولون تغطية حركة احتجاجية ضد افتتاح مركز جديد لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين شمال العاصمة بروكسل.

وقامت الشرطة بإبلاغ الصحفيين والفنيين أنهم قيد الاعتقال ومنعتهم من التصوير، وقال أحد أعضاء الفريق الصحفى، عماد مسعودى "تم تفتيشنا ومصادرة معداتنا وتقييدنا قبل أن نُحتجز مع بعض المحتجين فى احدى الزنزانات لمدة تزيد عن ساعة".

وبالرغم من أن الشرطة أفرجت عن أعضاء الفريق لاحقاً، إلا أن القضية أثارت الكثير من الجدل فى مختلف الأوساط الرسمية والإعلامية.

فقد اعتبرت إدارة قناة آر، تى، بى، إف، أن الهدف مما حدث هو عرقلة عمل الصحفيين، مؤكدة أن فريقها لم يقم بأى أمر مخالف للنظام العام، كما ادعت الشرطة.

ومن جهتها، وصفت جمعية الصحفيين فى بلجيكا ما حدث بـ" الاعتقال التعسفى غير المقبول"، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية جان جامبون بتقديم تفسيرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين أنقرة بسبب اعتقال صحفى تركى

رويترز: صحفيون ومحامون يشجبون اعتقال صحفى مغربى

بلجيكا

اعتقال صحفيين فى بلجبكا

رئيس الوزراء البلجيكى

اخبار العالم




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة