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رئيسة وزراء نيوزيلاندا تدخل المستشفى لوضع مولودها الأول

الخميس، 21 يونيو 2018 01:13 ص
رئيسة وزراء نيوزيلاندا تدخل المستشفى لوضع مولودها الأول جاسيندا آردين رئيسة وزراء نيوزيلاندا
ويلينغتون (أ ف ب)
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دخلت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا آردين، إلى المستشفى لوضع مولودها الأول فى حدث سيجعلها ثانى رئيسة وزراء فى العالم تنجب طفلا اثناء توليها السلطة، كما أعلن مكتبها الخميس.

وكانت رئيسة الوزراء الباكستانية، الراحلة بنازير بوتو أنجبت فى العام 1990 طفلة مما أدخلها التاريخ كأول رئيسة حكومة فى العالم تنجب طفلا أثناء توليها السلطة.

وكانت آردين التى تبلغ اليوم 37 عاما قالت فى 19 يناير حين أعلنت عن خبر حملها "لست اول امرأة تقوم بأكثر من عمل فى الوقت نفسه. لست اول امرأة لديها طفل وفى الوقت نفسه تعمل. اعلم انها ظروف خاصة ولكن هناك الكثير من النساء اللواتى فعلن ذلك قبلي".

ولم تكشف رئيسة الوزراء ما اذا كانت تنتظر مولودا ذكرا ام انثى، واكتفت بالقول إنها تعتزم أخذ إجازة أمومة لمدة ستة اسابيع وانه خلال هذه الفترة سيتولى مهامها نائبها وينستون بيتيرس، وتولت آردن السلطة فى أكتوبر 2017 بعيد أشهر قليلة على تسلمها رئاسة حزب العمال.

 


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