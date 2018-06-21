دراسة: انخفاض الثقة بوسائل الإعلام التقليدية لـ50% ووسائل التواصل "البديل"

كتبت _ أمنية جلال

كشفت دراسة حديثة أجرتها الشبكة الإبداعية Ogilvy عن انخفاض الثقة فى وسائل الإعلام التقليدية إلى 50% عام 2018.

كما توقعت الدراسة التى نشرها موقع فوربس حدوث تحول فى وسائل الإعلام التقليدية، عبر المزيد من التعاون مع مواقع التواصل الاجتماعى، الذى يتنبأ به 38٪ من الصحفيين. مع ذلك، يعتقد عدد قليل منهم إن المستهلكين سيكونون مستعدين لدفع المال مقابل الحصول على الأخبار من مصادر موثوقة.

وقالت جنيفر ريسى، رئيسة قسم الاتصالات العالمية فىOgilvy: إن وسائل الإعلام التقليدية ما زالت على قيد الحياة وبوضع جيد إجمالاً، لكن سيتعين عليها متابعة تطوير شراكاتها مع وسائل التواصل الاجتماعى. ومع الوقت، يصبح من الواضح بشكل أكبر أنه سيلزم وسائل الإعلام التقليدية التعاون عبر القنوات المختلفة، إذ ستكون أوجه التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعى هى وسيلتها كى تتمكن من توفير أخبار حقيقية وشفافة مستقبلًا.”

وفى أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يعتقد حوالى 64٪ من الصحفيين أن الأخبار الإلكترونية تتفوق على الأخبار المتلفزة، وقد تصبح المصدر الرئيس للأخبار خلال الأعوام الـ5 المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يؤدى الذكاء الصناعى دورًا كبيرًا فى الأخبار أيضا، فى ظل تبنى الابتكار الإعلامى والواقع المعزز على نطاق واسع.