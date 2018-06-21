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خفر السواحل التركى يضبط 160 مهاجرا غير شرعى فى بحر إيجه

الخميس، 21 يونيو 2018 01:37 م
خفر السواحل التركى يضبط 160 مهاجرا غير شرعى فى بحر إيجه مهاجرين - صورة أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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قالت صحيفة حرييت التركية، إن خفر السواحل التركى اعترض فى الساعات الـ24 الأخيرة، 160 شخصا حاولوا العبور على متن قوارب من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية فى بحر إيجه.


وشنت الدوريات التركية 4 عمليات اعتراض للقوارب التى انطلقت من سواحل مناطق مختلفة من محافظة إزمير.

ونقلت القوات التركية التى استخدمت قوارب وطائرات فى العمليات، اللاجئين إلى مقار تابعة للسلطات المعنية بالهجرة فى إزمير. ولم تعلن جنسيات الموقوفين فى هذه العمليات.

ومنذ مطلع العام الجارى، وصل نحو 12500 ألف شخص من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية السبعة القريبة من تركيا، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وكان 42% منهم يحملون الجنسية السورية و23% العراقية، و11% الأفغانية. 


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