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"خبيرة نووية" فى إدارة ترامب تترك البيت الأبيض

الخميس، 21 يونيو 2018 06:02 ص
"خبيرة نووية" فى إدارة ترامب تترك البيت الأبيض دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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قال 3 مسؤولين كبار فى الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن أندريا هول كبيرة الخبراء النوويين المشاركين فى محادثات إنهاء برامج الأسلحة النووية فى كوريا الشمالية تركت البيت الأبيض فى إطار عملية "تناوب دورية".

وذكر مسئول أمريكى آخر أن جولى بنتز حلت بالفعل محل هول فى منصب القائم بأعمال مدير إدارة أسلحة الدمار الشامل فى مجلس الأمن القومي.

ولم ترد هول على طلب تعقيب، وانضمت هول إلى مجلس الأمن القومى فى يونيو عام 2016 فى ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وتولت منذ عام 2003 عددا من المناصب الحكومية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وانتشار الأسلحة.

ولعبت هول دورا بارزا فى التحضير للقمة التى عقدت الأسبوع الماضى فى سنغافورة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

 

 


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