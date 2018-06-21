حصاد الأحداث العالمية اليوم.. إشادة بمستقبل الغاز المصرى.. والأقصى يتصدى لجرائم الاحتلال

إعداد: هانى محمد

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مجلة عالمية: مصر متفردة وترتدى تاج الشرق الأوسط للغاز الطبيعى





ميركل تعلن عن قرض ميسر بـ100 مليون دولار للأردن لدعم متطلبات صندوق النقد

"انطلقى"..شعار السعودية لدعم المرأة فى القيادة..والرجال يتفاعلون مع القرار





مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى





مقتل 38 حوثيا فى مواجهات مع القوات اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية





خليفة حفتر: العلاقات المصرية - الليبية قوية ومتينة ونتشاور فى كافة القضايا





صورة اليوم.. إسرائيليون يشجعون إيران فى كأس العالم رغم شبح الحرب المحتملة





الاتحاد الأوروبى لا ينوى إقامة "جوانتانامو للمهاجرين" فى دول أخرى





ميركل: لن نشارك فى إعادة إعمار سوريا والعراق ما لم يتحقق حل سياسى

جيمس كومى يجدد هجومه على ترامب وينتقد سياسته إزاء المهاجرين





الجارديان: شركة وثائق بنما لم تكن تعرف هويات 75% من عملائها



