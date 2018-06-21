حاملة مروحيات ومدمرة إيرانية يصلان باب المندب

كتب أيمن رمضان

أعلنت البحرية الإيرانية، إطلاقها أكبر أسطول بحرى لإسناد خليج عدن ومضيف باب المندب بغرب آسيا بهدف حماية السفن التجارية فى تلك المنطقة، وتضمن الأسطول حاملة المروحيات "خارك" والمدمرة "سبلان" ضمن أسطول 54 الحربى التابع للقوات البحرية الإيرانية.

ووفق للفيديو الذى نشرته فضائية "روسيا اليوم"، ظهرت حاملة المروحيات والمدمرة وهما يبحران حيث التقطت لهما صور ومقاطع فيديو.

وقالت "روسيا اليوم"، نقلاً عن وكالة "مهر" الإيرانية، إن الأخصائيين والخبراء فى القوات البحرية الإيرانية، تمكنوا من إطلاق الأسطول البحري، بعد أربع سنوات من الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل حاملة مروحيات "خارك".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الحاملة "خارك" بدأت مهمتها فى جولة ستشمل خليج عدن وشمال الأقيانوس الهندى ومضيق باب المندب برفقة المدمرة "سبلان".