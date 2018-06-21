حالة الطقس اليوم الخميس 21/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وأن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون الرياح معتدلة وأغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذه الفترة من السنة، وتسود أجواء صيفية مُعتدلة في عموم المناطق، وتكون حارة نسبياً في الاغوار والعقبة والبحر الميت والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية

ليلاً: تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، وسكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.