جولات مكثفة للقيادات الأمنية بمواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

تامر البطريقي

قام مديرى أمن "الإسماعيلية، بنى سويف، الغربية" بجولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بالشوارع والميادين بنطاق المديريات، وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس للتأكد من إنتظام حركة نقل الركاب وإلتزام قائدى السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدى لمخالفات زيادة تعريفة الركوب تواكباً مع الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الوقود، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التصدى لكافة أشكال الخروج على القانون.

هذا وقد كثفت الأجهزة الأمنية الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروج عن القانون.