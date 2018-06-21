تيار الحكمة العراقى: المرحلة الحالية تتطلب أغلبية وطنية حاكمة ومعارضة مسؤولة

بغداد (أ ش أ)

اعتبر زعيم تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن المرحلة الحالية تتطلب أغلبية وطنية حاكمة ومعارضة مسؤولة، مشددا على ضرورة أن تكون حكومة الأغلبية ذات برنامج علمى وعملى يلبى طموحات الناس وفق سقف زمنى محدد.

وقال الحكيم خلال استقباله وفدا من الحزب الشيوعى برئاسة رائد فهمى سكرتير الحزب وأعضاء المكتب السياسي، بحسب بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "العراق تعافى ويحتاج إلى فريق وخطط عملية لاستثمار الإيجابيات الموجودة وعدم الرجوع إلى الوراء"، مؤكدا على ضرورة التوازن السياسى بين القوى العراقية.

وأضاف، أن "المرحلة تتطلب أغلبية وطنية حاكمة ومعارضة مسؤولة وبذلك يكون هناك وضع توازن داخل قوى البرلمان ويشعر الجميع بتحمل المسؤولية، موضحا أن الأغلبية الحاكمة والمعارضة المسؤولة ليس معناها إقصاء أحد لكن المرحلة تتطلب وضوحا فى أن من يشترك فى الحكومة عليه أن يتحمل مسؤوليتها ولا يتحول إلى معارضة وهو جزء منها.