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تكتل "الجمهورية القوية" بلبنان يدعو القوى السياسية للتعاون وتشكيل الحكومة

الخميس، 21 يونيو 2018 08:27 م
تكتل "الجمهورية القوية" بلبنان يدعو القوى السياسية للتعاون وتشكيل الحكومة الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون
بيروت (أ ش أ)
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أكد تكتل الجمهورية القوية "الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية" دعمه للمساعى التى يقوم بها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى فى شأن تشكيل الحكومة اللبنانية، داعيا إلى التمييز بين ضرورة سرعة التشكيل الحكومى لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية والإصلاحية والسياسية، وبين محاولات البعض تحميل "الحريري" مسئولية التأخير وممارسة الضغوط عليه والكلام عن عقد ضغوط خارجية وهمية.

وذكر التكتل - فى بيان عقب الاجتماع الذى عقده اليوم برئاسة الدكتور سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" فى معراب مقر الحزب، أنه يجب على القوى السياسية، على اختلافها، التعاون من أجل تسريع تأليف الحكومة بدلا من التشكيك وتعميم مناخ سلبى.

ودعا التكتل إلى ضرورة التراجع عن المرسوم الجمهورى الصادر مؤخرا بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص، مؤكدا أن الاستمرار فيه أصبح أمرا غير مقبول فى ضوء ما تكشف من أخطاء فى الشكل والمضمون التى وردت به، وأن التكتل ماض فى الطعن قضائيا فى المرسوم حتى النهاية.

وأشار إلى أنه لا يجوز اتخاذ قرارات من نوعية عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين القادمين إلى لبنان من دون العودة إلى الحكومة، لأن خطوات من هذا النوع لها انعكاسات سياسية على مستوى البلد ككل.

وأكد التكتل ضرورة تحويل ملف النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية إلى أولوية مطلقة للحكومة الجديدة "والتى عليها أن تضع فور تشكيلها خطة واضحة المعالم ومتكاملة العناصر لإعادة النازحين إلى بلادهم بأسرع وقت ممكن".. مشددا على أن عودة النازحين إلى ديارهم باتت مسألة ملحة، نظرا للوضع الاقتصادى الدقيق فى لبنان، فضلا عن أن هذه العودة أصبحت ممكنة بعد توقف العمليات العسكرية فى أغلب المناطق السورية.

 


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