تفاصيل مقتل تاجر العجوزة.. عامل استدرجه لشراء شاشة وقتله واستولى على 2000 جنيه

كتب بهجت أبو ضيف

جار الضحية لـ"اليوم السابع" تتبعنا كاميرات المراقبة حتى وصلنا للقاتل.. المتهم أخفى الجثة بشقة مسنة للهرب من أسرة الضحية.

سادت حالة من الحزن بين سكان منطقة أرض اللواء بالعجوزة، بعد تعرض تاجر أثاث للقتل على يد عامل لسرقة مبلغ 2000 جنيه، حيث وضع الجانى خطة للتخلص من الضحية، باستدراجه بحجة شراء شاشة تليفزيون، ثم سدد له عدة طعنات حتى فارق الحياة، ونجح رجال المباحث فى القبض على المتهم قبل استكمال المتهم خطته بالتخلص من الجثة.



المجنى عليه يسير بصحبة المتهم خلال استدراجه لقتله

اليوم السابع رصد التفاصيل الكاملة للجريمة، حيث تحدث عبد النبى أبو حسين جار الضحية، وأحد المشاركين فى رحلة البحث عنه، واكتشاف الجريمة، لــ "اليوم السابع " عن الحادث، فقال إنه أثناء جلوسه بصحبة المجنى عليه "عزام صلاح محمد" حضر إليه المتهم، وأخبره أنه يمتلك شاشة تليفزيون يرغب فى بيعها له، فتوجه بصحبة الضحية بعد أن ذكر له المتهم أن منزله قريب.

وأضاف جار المجنى عليه أن أسرة الضحية لاحظت تغيبه بعد مرور 3 ساعات، وبدأوا يشعرون بالقلق بعد اكتشافهم غلق هاتفه المحمول، حيث بدأت رحلة البحث عنه، من خلال فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية بالشارع، حيث أظهرت الكاميرات سير الضحية بصحبة المتهم بالشارع، فتم تتبع كاميرات المراقبة بالشوراع المحيطة، حتى تم التوصل إلى العقار الذى دخل به المجنى عليه بصحبة المتهم، وهو شارع متفرع من شارع المعتمدية، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.



الشارع الذى شهد الحادث

وقال جار القتيل، إنهم صعدوا للعقار بحثا عن المجنى عليه، ففوجئوا بآثار دماء أمام شقة بالطابق السابع بالعقار، وبطرق باب الشقة فتح طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات وهو نجل المتهم، واكتشفنا وجود بعثرة بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى أن أرضية الشقة ملطخة بالدماء، كما اكتشفنا أن المتهم حاول مسح أثار الدماء باستخدام المياه.

وتابع جار الضحية حديثه قائلا : "بحثنا عن المتهم فى الشقة وفى سطح العقار فلم نعثر عليه، فأبلغنا قسم شرطة العجوزة، حيث حضر المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، وبصحبته قوة أمنية، وتم استجواب ابن المتهم، الذى أرشد عن اختباء والده بشقة بالطابق الثالث بالعقار، فأسرع رجال المباحث إلى الشقة، وتم اقتحامها ليتم العثور على المتهم وتم القبض عليه، كما تم العثور على جثة الضحية ملفوفة داخل سجادة".



أقارب وجيران الضحية أمام العقار الذى شهد الجريمة

ومن جانبه، اعترف المتهم عقب القبض عليه بتفاصيل ارتكاب الجريمة، فذكر أنه استدرج المجنى عليه بحجة شراء شاشة تليفزيون، لعلمه أن الضحية يتاجر بالأثاث والأجهزة المنزلية المستعملة، وفور وصوله للشقة مسرح الجريمة، قرر قتل المجنى عليه للاستيلاء على النقود التى بحوزته، حيث سدد له عدة طعنات حتى فارق الحياة، ووضعه داخل سجادة تمهيدا للتخلص من جثته، وأثناء محاولته نقل الجثة للخارج، شاهد أقارب المجنى عليه أثناء دخولهم العقار، ما دفعه للدخول لشقة سيدة مسنة تقيم بالطابق الثالث، وأخفى الجثة بداخلها لحين انصرافهم، إلا أنه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.

وفى ذات السياق، سادت حالة من الحزن بين جيران المجنى عليه، حيث أكدوا أنه كان يتمتع بسمعة طيبة، كما أنه كان يستعد للاحتفال بزواج ابنته بعد أيام معدودة من انتهاء عيد الفطر، إلا أن المتهم حرمه من مشاركتها فرحتها، كما طالب جيران وأقارب الضحية، سرعة إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، لإصدار حكم قضائى للقصاص من القاتل.



رجال المباحث بموقع الحادث

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد بتغيب تاجر أثاث مستعمل يدعى "عزام" ووجود شبهة جنائية فى اختفائه.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، والنقيب أحمد عادل، أن التاجر توجه بصحبة عامل لشراء أثاث منزلى مستعمل من شقته، إلا أن العامل قرر قتله لسرقة مبلغ 2000 جنيه كانت بحوزته.



سيارات الشرطة بموقع الحادث

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم سدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، استعدادا للتخلص من الجثة، واستولى على النقود.



قوات الأمن بالشارع الذى شهد الجريمة

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أيمن حمزاوي مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.