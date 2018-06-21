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تفاصيل ضبط 3 من مرتكبى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

الخميس، 21 يونيو 2018 12:50 م
تفاصيل ضبط 3 من مرتكبى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ضبط - صورة ارشيفية
كتب ــ تامر البطريقى
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تمكن البحث الجنائى بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من خلال جمع المعلومات عن تحديد مرتكبى واقعة سرقة "5 خزن صغيرة " بها مبالغ مالية وبعض الأوراق والأختام بالإكراه من مبنى جمعية المستثمرين وفرع هيئة الاستثمار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، والعثور على إحدى الخزن وبداخلها الأوراق خلف المبنى، وهم "إسلام س.ف"  28 سنة، عامل نظافة بجمعية المستثمرين، و"حمادة م.ف"  27 سنة عامل "ابن عم الأول"، و"تامر.ر.ع"  24 سنة،و"أحمد ح م" 24 سنة و"أسامة.أ.م"  26 سنة عامل، و"محمد.ع.ح" 27 سنة عامل، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى والثالث وبحوزتهم مبلغ "46 ألفا و825 جنيها" من إجمالى المبلغ المستولى عليه " 146 ألف جنيه "، واعترفوا بارتكابهم الحادث بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقرر الأول أنه استغل عمله بالجمعية، واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة وأنهم عقب استيلائهم على محتويات الخزن قاموا بإلقائها بإحدى الترع للتخلص منها، وأرشد المتهم الثانى عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الخزن من الترعة بإرشاد المتهمين ، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والمبلغ المالى.


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