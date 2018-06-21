video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تفاصيل إحالة "دوندة" أشهر تاجرة هيروين بالزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات

الخميس، 21 يونيو 2018 12:48 م
تفاصيل إحالة "دوندة" أشهر تاجرة هيروين بالزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات حبس -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بالإتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" على عملائها، وذلك بعد سقوطها فى قبضة رجال المباحث بأمن القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمة وتدعى "دينا.م" 28 سنة، وشهرتها "دوندة" عدة اتهامات، منها إحراز وحيازة جوهر مخدر الهروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، فيما أنكرت المتهمة التهم الموجهة إليها، مؤكدة إنها كانت متواجدة داخل شقتها، ووجدت قوة من إدارة مكافحة المخدرات تقتحم المنزل.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بقيام المتهمة بالإتجار بمخدر «الهيروين» واتخاذ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامى، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمة وبحوزتها 150 لفافة ورقية تحوى كل منها على مسحوق مخدر الهروين وهاتف محمول ومبلغ مالى 200 جنيه.

وكشفت تقرير المعمل الكميائى أن المضبوضات عبارة عن 150 لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق "بيج" اللون ثبت أنه يحتوى على الهيروين، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أقوال واعترافات أكبر تاجرة هيروين فى منشأة ناصر أمام النيابة

أخبار الحوادث

تجارة مخدرات

إحالة للمحكمة

اخبار الداخلية

هيروين

مخدرات

مكافحة المخدرات




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة