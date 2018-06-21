تفاصيل إحالة "دوندة" أشهر تاجرة هيروين بالزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات

كتب عامر مصطفى

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بالإتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" على عملائها، وذلك بعد سقوطها فى قبضة رجال المباحث بأمن القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمة وتدعى "دينا.م" 28 سنة، وشهرتها "دوندة" عدة اتهامات، منها إحراز وحيازة جوهر مخدر الهروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، فيما أنكرت المتهمة التهم الموجهة إليها، مؤكدة إنها كانت متواجدة داخل شقتها، ووجدت قوة من إدارة مكافحة المخدرات تقتحم المنزل.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بقيام المتهمة بالإتجار بمخدر «الهيروين» واتخاذ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامى، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمة وبحوزتها 150 لفافة ورقية تحوى كل منها على مسحوق مخدر الهروين وهاتف محمول ومبلغ مالى 200 جنيه.

وكشفت تقرير المعمل الكميائى أن المضبوضات عبارة عن 150 لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق "بيج" اللون ثبت أنه يحتوى على الهيروين، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.