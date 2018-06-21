تعليم القاهرة: لم نتلقى شكاوى من مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى أى شكاوى خاصة بامتحانات التفاضل والتكامل التى يؤديها طلبة القسم العلمى للثانوية العامة حتى الآن، مضيفا فى تصريحات خاصة أن الهدوء يسود اللجان ولم يتم رصد أى مشاكل داخل اللجان أو خارجها.

يذكر أن طلبة الثانوية العامة قسم علمى رياضة يؤدون الآن الامتحان فى مادة التفاضل والتكامل.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.