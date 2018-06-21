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الخميس، 21 يونيو 2018 03:23 م
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تصاعد عمليات تأمين الخط الساحلى وإحباط عمليات تسلل للحوثيين

الخميس، 21 يونيو 2018 02:39 م
تصاعد عمليات تأمين الخط الساحلى وإحباط عمليات تسلل للحوثيين الجيش اليمنى
إيمان حنا
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تستمر العمليات العسكرية التى تقوم بها قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف والمقاومة لتأمين الشريط الساحلى شمال الخوخة، وصولا إلى مدينة الحديدة غربى اليمن.

 

وأوضحت سكاى نيوز أن الاشتباكات تشتد وتهدأ من حين لآخر على طول الشريط الساحلي شمال الخوخة وصولا إلى الحديدة، وتحديدا فى الأطراف الشمالية الشرقية، والغربية الشمالية من مطار الحديدة، ويعد الهدف الرئيسي من هذه العمليات التى تأتى بعد تحرير مطار الحديدة، هو إبعاد احتمالية وصول ميليشيات الحوثى الإيرانية إلى الطريق الرئيسى.

 

وتشن قوات المقاومة المشتركة، منذ الأربعاء قصفا مدفعيا من مواقع متقدمة فى الساحل الغربى، لإسناد هذه العمليات العسكرية، ويهدف القصف على مواقع المتمردين  إلى تمهيد تقدم القوات على محور الجاح، ومنطقة بيت الفقيه شمالا على الحدود مع مديرية الدريهمي، إلى جانب القوات المتقدمة إلى مركز مديرية الدريهمي.

 

يذكر أن الحوثيين شنوا في الساعات الماضية قصفا عشوائيا على المناطق التي فقدوا السيطرة عليها في المديريات الثلاث، وأسفر القصف الحوثي عن وقوع ضحايا من المدنيين، إذ قتل 9 أشخاص من أسرة واحدة في قذيفة سقطت شمال شرقي منطقة حيس.

 

وتحاول القوات المشتركة دفع هذه الميليشيات ناحية الشرق، لتأمين الطريق الساحلي للمدنيين، وللقوات المتقدمة داخل مدينة الحديدة، نظرا لأن هذه الميليشيات تحاول خلق جبهات في ظهر القوات المتقدمةيأتى هذا فى الوقت الذى تم فيه إحباط محاولات تسلل بالساحل لعناصر حوثية .


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