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تحرير 1337 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 21 يونيو 2018 09:33 ص
تحرير 1337 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت اليوم الخميس، مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير1337مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير81 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،141مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم ضبط 972 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص 10سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

 

كما شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

 

وأسفرت عن تحرير القضية رقم 920 جنح أ د ط مركز أشمون لسنه 2018م، ضد " ع .ص. م" 51عاما مسئول عن محل مستودع لبيع مواد البناء بقرية القناطرين وتم ضبط 20 طن أسمنت.

والقضية رقم 919 جنح أ د ط، مركز أشمون، لسنه 2018م ضد "م .ع. م" 46 عاما مسئول عن محل أعلاف بمدينة أشمون، دائرة المركز وتم ضبط 7 طن ذرة صفراءكما تم تحرير 22 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودع غاز .

 


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